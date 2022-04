Zehn Gemeinden des Bezirks Voitsberg machen heuer bei der Aktion Wildblumenwiese des Landes Steiermark und des Vereins "Blühen&Summen" mit.

VOITSBERG. In den nächsten Wochen werden zehn Gemeinden im Bezirk Voitsberg wieder Projekte mit heimischen Wildblumen umsetzen, steiermarkweit sind es sogar 188 Gemeinden. Da blühende Wiesen und artenreiche Flächen mit heimischen Wildpflanzen immer seltener wurden, wollen das Landesrätin Ursula Lackner und der Verein "Blühen&Summen" ändern.

Lebensgrundlage Wildblumenwiesen

Auf Wildblumenwiesen mit Wiesen-Margerite, Wiesen-Salbei und anderen Wildpflanzen finden Bienen und Schmetterlinge eine wichtige Nahrungsquelle. Diese kleinen Nützlinge sind für die Bestäubung unterschiedlichster Kulturpflanzen notwendig. Darauffolgende positive Auswirkungen auf das Ökosystem sind die logische Folge. Mit dem Einzug des Frühlings startet auch die Verteilung der Jungpflanzen. Die zehn weststeirischen Gemeinden erhalten ihr Kontingent an Wildblumen in den nächsten Tagen. Ergänzend dazu veranstaltet der Verein "Blühen&Summen" am 21. April ab 12 Uhr ein Fest im Funkhauspark des ORF, bei dem sich die Bürger:innen ihre eigenen Wildblumen sichern können.



Teilnehmende Gemeinden:

Bärnbach

Geistthal-Södingberg

Hirschegg-Pack

Krottendorf-Gaisfeld

Ligist

Mooskirchen

Sankt Martin am Wöllmißberg

Söding-Sankt Johann

Stallhofen

Voitsberg

