Die ehemalige Vize-Bürgermeisterin Rosemarie Scheibner bekennt sich als Unterstützerin der Sozialen Bürgerbewegung Köflach.

KÖFLACH. Die allseits beliebte, ehemalige Vize-Bürgermeisterin und langjährige Stadträtin Rosemarie Scheibner bekannt sich als Unterstützerin der SBK. "Ich möchte kein aktives Mandat mehr ausüben und auf keiner Liste antreten, will aber aufzeigen, dass die Arbeit der SBK in den letzten fünf Jahren wirklich großartig war. Dieser erfolgreiche Weg für Köflach soll fortgesetzt werden, deshalb möchte ich mit diesem Schritt bewusst ein Zeichen für die SBK setzen. Mir gefällt es, wie in Köflach jetzt zwischen Bürgermeister Helmut Linhart und der SBK zusammengearbeitet und viel für unsere Stadt umgesetzt wird", so Rosemarie Scheibner.

Volles Engagement

"Wir merken, dass unsere Arbeit in der Bevölkerung gut ankommt und versprechen uns auch weiterhin mit vollem Engagement für unsere Heimat und unsere Mitmenschen einzusetzen", erklärt Stadtrat Johann Bernsteiner. "Wir haben noch viele Ideen und Visionen und unser Weg ist noch nicht zu Ende. Gemeinsam können wir noch viel erreichen", meint SBK-Fraktionsvorsitzender Simon Grundner abschließend.