Die SPÖ Köflach und die Junge Generation organisierten eine Silvester-Verteilaktion unter Mitgliedern und Förderern.

KÖFLACH. Aufgrund der Corona-Pandemie war es der SPÖ Köflach und der Jungen Generation in diesem Jahr nicht möglich, den traditionellen Silvesterstand am Köflacher Rathausplatz zu betreiben.

Zwei Tage unterwegs

Trotzdem ließen sich Christopher Suppan und Marco Gratzer nicht aufhalten und organisierten eine Silvester-Verteilaktion an zwei Tagen an die zahlreichen Mitglieder und Förderer der SPÖ Köflach. "Wir wollten diesen Menschen, die das Fundament der sozialdemokratischen Bewegung sind, einen großen Dank für ihre Treue und Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit aussprechen", so das SPÖ-Duo.

