Team Queder fordert bessere Mobilität und Hochwasserschutz.

"Die Lebensqualität in Ligist ist grundsätzlich in Ordnung", ist Bürgermeister-Kandidat Günther Queder von der SPÖ stolz auf seine Heimatgemeinde. "Es gibt aber wichtige Bereiche, wo wir noch hinten sind und die in einer modernen Gemeindepolitik im 21. Jahrhundert einfach nicht vernachlässigt werden dürfen."

Die Rede ist neben flexibler Kinderbetreuung und Senioren-Wohnungen vor allem von Mobilität. Diese beginnt bei besserem Schutz zu Fuß und am Rad. "Ich möchte ein ausgebautes Netz von Fuß- und Radwegen durchsetzen, damit Ligist sich gesund und sicher bewegen kann. Dazu gehört auch eine bessere und klimafreundliche Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen", so der Spitzenkandidat. Ebenso setzt das Team Queder auf organisierte Mobilität - zum Zug, zum Arzt, zum Verein, zum Einkaufen oder zum miteinander Feiern. "Es kann nicht sein, dass Jung und Alt gezwungen sind, ein Auto zu haben, um ein ganz normales Alltagsleben in Ligist führen zu können", zeigt sich Queder kritisch. "Dafür können wir intelligentere Lösungen finden."

Dazu ein weiteres Thema: der Hochwasserschutz. "Einige wichtige Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Wir dürfen uns aber nicht mit der halben Miete zufriedengeben. Ligist hat schon Schlimmes erlebt, die Bevölkerung verdient daher den bestmöglichen Schutz. Wir kämpfen für den weiteren Ausbau der Schutzmaßnahmen", verspricht Queder ganzen Einsatz für volle fünf Jahre. www.ligist.spoe.at