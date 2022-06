ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg im Halbfinale der Staatsliga!

Mit einem klaren 6:0-Heimsieg gegen SU Guschlbauer St. Willibald qualifizierten sich die Voitsberger für das Final-Four 2022 in Oberwart (B). Am Samstag, 09. Juli d. J. treffen die Kowalder auf den EV Rottendorf Seiwald. Vor knapp 200 Zusehern siegten Michael Krenn, Heimo und Sepp-Günter Ofner, René Schlacher und Ewald Pfeifer mit der besten Saisonleistung gegen St. Willibald. Gespielt wurde nicht wie gewohnt in Rosental sondern in Maria Lankowitz auf der Anlage des ESV Piberstein. Johann Schopf, Mannschaftsführer von SU Guschlbauer St. Willibald meinte nach dem Spiel: "In dieser Form ist Kowald für mich Titelfavorit". Mit Vorjahressieger EV Straßwalchen und ESV Union Ladler Wang warten noch zwei Top-Mannschaften im Finale auf die Kowalder, zuvor muß der amtierende Staatsmeister und EC-Sieger auf Eis, Rottendorf geschlagen werden.

ESV Köflach-Stadt nächstes Jahr wieder in der Staatsliga!

Nach dem Abstieg im Vorjahr konnten sich die Köflacher in dieser Saison in der Bundesliga wieder in Szene setzen. Zwar lief es in der Vorrunde nicht immer nach Wunsch, am letzten Spieltag gelang zuhause mit einem 8:2-Sieg gegen Prüfing die Qualifikation fürs Play-Off Viertelfinale. Am zweiten Juni-Wochenende schafften die Köflacher eine kleine Sensation - auswärts beim EK Deurotherm Feldkirchen mit Ex-Kowald-Moar und Weltmeister Alfons Marktl siegten die Köflacher mit 6:0 und sind somit im nächsten Jahr wieder in der Staatsliga. Für dieses Spiel wurde Wolfgang König "re-aktiviert". König führte sein Team beim ersten Einsatz in diesem Jahr zum Sieg und wird nächstes Jahr in der Staatsliga wieder vermehrt zum Stock greifen.



ESV Wikotech Pichlingerhof Söding steht im Play-Off Viertelfinale der Nationalliga

Mit einem guten Vorrunden-Finish konnten sich die Södinger Herren in der Herren Nationalliga ganz nach vorne spielen. Am letzten Spieltag der Vorrunde siegten Franz Hösele und seine Truppe bei ATSV Lenzing Modal mit 6:4. Mit vier Siegen und einem Unentschieden bei einer Niederlage holten sich die Södinger den Gruppensieg in der Gruppe C und schafften in der Zwischenwertung der Tabellenführer sogar noch den Sprung auf Platz 4. Das brachte für das Viertelfinale das Heimrecht, gespielt wird am Samstag, 02. Juli 2022 ab 16:00 Uhr auf der Anlage des ESV Söding hinter der Raiffeisenkasse. Bei einem Sieg winkt den Södingern der Aufstieg in die Bundesliga der Herren. Gegner ist die Spielgemeinschaft Pottschach/Eisbären Neunkirchen aus Niederösterreich. Sollte das gelingen, wäre es der Durchmarsch für die Södinger Eisstocksportler, die im Vorjahr den Landesmeistertitel im Msp. in Köflach gewannen.

Ergebnisse:

Sa 18.6.2022

Nationalliga: ATSV Lenzing Modal - ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 4 : 6

VF Bundesliga: EK Deurotherm Feldkirchen - ESV Köflach-Stadt 0 : 6

Sa 25.6.2022

Staatsliga VF: ESV SP Pongratz Kowald-Voitsberg - SU Guschlbauer St. Willibald 6 : 0

Vorschau:

VF Play Off Nationalliga

Samstag, 02. Juli 2022 - 16:00 Uhr

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding - SG Pottschach/Eisbären Neunkirchen (NÖ)