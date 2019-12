Erstmals in seiner jungen Karriere konnte Jonas Kreutz ein Semifinale eines ÖTV Turnieres erreichen.

Kreutz, welcher für Voitsberg und Piberstein Meisterschaft spielt, konnte in Wien-Schwechat, in der zweiten Runde die Nummer zwei des Turnieres besiegen und erreichte danach sogar den Sprung unter die letzten vier. Die Beteiligung bei diesem U-12-Turnier war wie immer riesig, über 60 Spieler aus ganz Österreich waren am Start.

Die Zukunft im Tennisbezirk scheint gesichert, obwohl die jungen Talente, aufgrund der wenigen Trainingsmöglichkeiten im Winter, nach Leibnitz zum Training müssen.

Der Dank gilt seinen Trainern sowie Sport Tinnacher, der immer das beste Material bietet.