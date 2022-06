Zum achten Mal in Serie steht der ESV Kowald SP Pongratz Voitsberg im Halbfinale der Stocksport-Staatsliga. Das Team um Mannschaftsführer Michael Krenn fegte im Viertelfinale St. Willibald mit 6:0 vom Asphalt. Gegner im "Final Four" am 9. Juli in Oberwart ist der ESV Rottendorf aus Kärnten.

VOITSBERG. Die schwierigste Aufgabe meisterten die Voitsberger Stocksportler im Viertelfinale der Staatsliga bereits vor dem Match gegen St. Willibald. Denn die Suche nach einer geeigneten Halle war vorrangig, letztlich wurde mit der Stocksportanlage des ESV Piberstein ein passender Rahmen gefunden. Der Glück brachte, denn St. Willibald wurde von Mannschaftfsführer Michael Krenn und seine Kollegen mit 6:0 abgeschossen.

Obmann Heimo Ofner ist stolz auf seine Truppe.

Beste Saisonleistung

Nur im dritten Durchgang konnten die Oberösterreicher die Weststeirer fordern, zu einem Punkt reichte es nicht. "Wir sind überglücklich. Das war unsere stärkste Leistung in der bisherigen Saison. Alle haben fast fehlerfrei agiert, jeder von uns war in Bestform. Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft", sagte Michael Krenn nach dem Match.

"Final Four" in Oberwart

Mit diesem klaren Sieg qualifizierte sich Voitsberg das achte Mal in Serie für das Staatsliga-Halbfinale, das diesmal als "Final Four" am 9. und 10. Juli in Oberwart stattfindet. 2014, 2017 und 2018 wurden die Voitsberger auch Staatsmeister, was in dieser Form heuer nicht unmöglich schein. Halbfinalgegner ist der ESV Rottendorf aus Kärnten. Die Voitsberger rechnen mit einer starken Abordnung an Schlachtenbummlern im Südburgenland.

