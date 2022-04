Der Voitsberger Ozren Milosavljevic läuft am Ostermontag den Boston-Marathon. Von seiner Firma "TAGnology" erhielt er als Unterstützung drei Lauftrikots.

VOITSBERG. Vor drei Jahren übersiedelte Ozren Milosavljevic mit seiner vierköpfigen Familie nach Voitsberg, weil er in der Geschäftsführung von "TAGnology" tätig ist. Als Ausgleich läuft er regelmäßig, bestritt aber erst vor viereinhalb Jahren seinen ersten Marathon. Im Vorjahr lief er in Graz die 42,2 Kilometer in 3:19 Minuten und qualifizierte sich in seiner Altersgruppe M45 für den diesjährigen Boston-Marathon, seinen erst fünften offiziellen Marathon in seiner Karriere.

Qualifikation mit Glück

Der frühere Leichtathlet hat eine lange sportliche Pause hinter sich, erst ein Laufband für die Gattin entfachte die Liebe zum Sport neu. "Ich habe das Glück, dass ich nur acht bis neun Wochen für die Vorbereitung auf einen Marathon brauche", erzählt Milosavljevic, der zusätzliches Glück hatte, dass er nach Boston fliegen kann. Denn eigentlich werden von der Qualifikationszeit einige Minuten abgezogen. Heuer war es erst das zweite Mal in der Geschichte des Boston-Marathon, dass es diesen Abzug nicht gab und so stand die Qualifikation.

Logistische Herausforderung

Informiert hat er sich schon genau über den Streckenverlauf, die 42,2 Kilometer führen von Westen nach Osten und haben ein paar saftige Steigungen parat. 30.000 Teilnehmer:innen werden erwartet. Der Voitsberger muss dabei eine logistische Herausforderung bewältigen, da er gegen der ursprünglichen Pläne ohne Familie in die USA fliegt. So muss er am Ostermontag um 4 Uhr früh aus den Federn, fährt um 7 Uhr mit dem Bus in den Startbereich, um um 10.30 Uhr zu starten. Denn sein Hotel liegt unmittelbar nach der Finish-Line. Und diese will er unbedingt sehen. "Ich wünsche mir eine Zeit zwischen 3:15 und 3:30 Stunden, aber in Wahrheit will ich nur durchkommen." Am Donnerstag fliegt er los, am 21. April kehrt er wieder nach Voitsberg zurück.

Lauftrikots

Als kleine Unterstützung besorgten die MItarbeiter:innen und Geschäftsführerkollege Markus Schriebl drei gebrandete Lauftrikots, damit Milosavljevic gut ausgestattet in die USA fliegt. Der Kroate hatte 2006 ein Unternehmen in Kroatien gegründet, das 2011 von TAGnology übernommen wurde.

