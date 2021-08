Der Tax Freedom Day, der heuer auf den 8. August fällt, gibt an, ab welchem Tag der Steuerzahler nicht mehr für den Staat, sondern für sich selbst arbeitet.

Wer sich also am Montag auf den Weg in die Arbeit macht, macht dies nicht mehr, um alle Steuern und Abgaben zu bezahlen. Ab Ende dieser Woche fließt das Einkommen endlich in die eigene Tasche. Seit Jahren bewegt sich der Tax Freedom Day um dieses Datum und es gibt keine wesentlichen Veränderungen in die richtige Richtung.

Klare Forderung

Genau deshalb lässt die Junge Wirtschaft nicht locker bei ihren Forderungen: Nachhaltige, rasche Entlastungen, ein generationengerechtes Budget und positive Anreize für Investitionen. Es ist höchste Zeit die Krise hinter uns zu lassen und zukunftsgerichtete Weichen zu stellen. „Das konkrete Ziel für die nächsten Jahre heißt - Tax Freedom Day spätestens am 1. Juli. Von jedem in Österreich erarbeiteten Euro müssen mindestens 50 Cent, nach Abzug aller Steuern und Abgaben, dem zur Verfügung stehen, der sie erarbeitet hat, so die klare Forderung der Jungen Wirtschaft“, erläutert der Voitsberger JW-Bezirksvorsitzende Hans-Peter Schreiner.