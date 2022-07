Der Voitsberger Betrieb "Obstbau Grillbauer" erhielt für seine regionalen Produkte aus dem Obstbau und der Obstverarbeitung das Gütesiegel "AMA Genussregion".

VOITSBERG. Seit 1956 wird im Betrieb "Obstbau Grillbauer" Obst angebaut und verarbeitet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Äpfel. So wachsen auf den Bäumen des Betriebs rund 30 unterschiedliche Apfelsorten, die direkt verkauft oder zu Säften und Most verarbeitet werden. Dabei wird besonders auf Regionalität geachtet, so wenig Pflanzenschutz wie möglich verwendet und unter dem Motto "Wir haben der Natur nichts hinzuzufügen" nur Direktsaft ohne Zusätze produziert.

Bei Obstbau Grillbauer werden in der Saftproduktion nur direkt gepflückte Äpfel genutzt.

Auszeichnung und Gütesiegel



Bereits 2021 wurde Besitzer Rudolf Gantschnigg von der Landwirtschaftskammer zum "Saftproduzenten des Jahres 2021" gekürt, wo er 97 von 105 möglichen Punkten erreichte. In diesem Jahr kann er sich noch einen Erfolg auf die Fahne heften, denn er erhielt das Gütesiegel "AMA Genussregion". Dabei wird besonders auf Regionalität im Anbau und der Verarbeitung sowie auf die Einhaltung der Hygienestandards geachtet.

Besondere Früchte



Bei Obstbau Grillbauer werden sowohl Früchte in ihrer Rohform, verschiedenste Sorten von Säften bzw. Mischsäften als auch Most verkauft. Im Herbst ist die "Indianerbanane" eines der Highlights des Betriebs. Außerdem sollen ab nächstem Jahr wieder Äpfel verkauft werden, die auch für die meisten Allergiker verträglich sind, wie etwa die Sorte "Santana". Die Produkte des Betriebs werden größtenteils direkt am Hof verkauft.

Die "dreilappige Papau", auch als "Indianerbanane" bekannt, ist im Herbst eines der Highlights bei Obstbau Grillbauer.

Qualität im Mittelpunkt



"Wir verwenden keine faulen Früchte bzw. Fallobst für die Saftproduktion, denn die Qualität der Säfte steht und fällt mit der Qualität des Rohprodukts.", so Rudolf Gantschnigg von Obstbau Grillbauer. "Ich möchte ein kleiner Teil der Lösung sein und nicht des Problems", fügt er ergänzend hinzu.

