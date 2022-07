1996 eröffneten Gerald und Martin Lasnik ein Optik-Geschäft in Rosental. Die neue Kollektion "Lasnik" ist der nächste Meilenstein nach der Store-Eröffnung in der Grazer Stempfergasse. Mit "Soulcrafted" wurde auch ein eigener Begriff kreiert, den die Lasnik schützen ließen.

ROSENTAL. Die Lasniks, das sind Vater Gerald und die beiden Söhne Martin und Andreas. Angefangen hat alles 1996 in Rosental, wo Gerald und Martin ein kleines Brillengeschäft eröffneten. Andreas wurde Fußballprofi und kehrte nach seiner Karriere ins Familienunternehmen zurück. 2008 wurde das Geschäftsfeld des Optikbetriebs um die Hörgeräteakustik erweitert.

Unglaublich gute Ideen

Die Lasniks stehen aber auch für unglaublich gute Ideen. 2010 wurde das Brillenlabel "seeoo" gegründet, das der klassischen Zwickerbrille international neues Leben einhauchte und mittlerweile weltweit getragen wird. 2016 brachten die Lasnik ein revolutionäres Brillenreinigungsgerät auf den Markt, den "Eyeshaker". Zahlreiche Kooperationen folgten, das Brillenprojekt mit David Alaba war wohl das, welches am meisten Aufstehen erregte. Der nächste Schritt war die Eröffnung des neuen Stores in der Stempfergasse 1 in Graz - genau gegenüber vom Frankowitsch.

Nachhaltigkeit

Vor wenigen Tagen präsentierten die Lasniks in Rosental die Kollektion Lasnik. "In der Pandemie haben wir erkannt, dass sich etwas verändern muss und dass es so nicht mehr weitergeht", begründet Martin Lasnik diesen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. "Wir wollten unabhängig von großen Produzenten und der Industrie werden und ließen uns etwas Neues einfallen, ein nachhaltiges Brillenkonzept made in styria, das wir patentieren ließen. Wir haben zwölf Jahre die verschiedensten Modetrends mitgemacht, teilweise wechselten die Kollektionen binnen sechs Monaten. Alles musste ständig neu sein, wir drehten uns im Hamsterrad", ergänzt Brillenmeister Gerald Lasnik. "Mit unserem neuen Konzept sind wir schneller als die Großen. Und wir haben uns den Begriff soulcrafted schützen lassen, weil in unserem Handwerk vor allem unsere Seele drinnen ist."

Schneller als die Großen

Und das ist in Zeiten von weltweiten Lieferschwierigkeiten und Zeitverzögerungen viel wert. Das neue System bietet unendlich viele Möglichkeiten, von der optischen Brille für Damen, Herren und Kinder über Sportbrillen bis hin zu Sonnenbrillen. Es ist eine Art "Baukastensystem", mit dem man die unterschiedlichsten Fronten, Gläser und Bügel kombinieren kann. Das Material der Bügel ist einzigartig und kommt aus Berlin. Die Bügel sind aus sehr leichtem Edelstahl, aber mit hoher Elastizität, sodass die Bügel einerseits sehr gut biegsam sind, andererseits aber eine sehr lange Haltbarkeitsdauer haben.

Eigene Werkstätte in Rosental

"Seit rund einem Jahr arbeiten wir an diesem Baukastensystem, das wir jetzt perfektioniert haben", erklärt Gerald Lasnik. "Die Bügel haben keine Lötstellen drinnen, die brechen könnten und sind sehr leicht an die Brillenform anzuschrauben." Das macht Lasnik in seiner eigenen Werkstätte in Rosental, die im ersten Stock des Firmengebäudes angesiedelt ist. "Wir haben unsere neue Marke Lasnik genannt, weil wo Lasnik drauf steht auch Lasnik drinnen ist. Wir brauchen keine riesigen Maschinenparks, sondern eine einzige Maschine und zwei Fräser", sagt Martin Lasnik. "Jetzt ist die Zeit gekommen, um Individualität und Top-Qualität auf diesem Sektor zu bieten. Mit dem Begriff Soulcrafted werden wir unsere Einzigartigkeit in Europa weiter ausbauen. So wie es bei Seeoo und beim Eyeshaker geschehen ist." "Wir wollen einfach Brillen für die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden entwickeln und herstellen und das zu einem fairen Preis", erklärt Martin Lasnik. "Wir wollten aber auch zeigen, dass das in Zeiten wie diesen nachhaltig und regional möglich ist."

Individuell anpassbar: das Lasnik-Brillensortiment

In den beiden Stores in Rosental und Graz ist die neue Kollektion ab sofort erhältlich. "Im Brillensektor agieren wir in der Champions League und sind hervorragend vernetzt. Wir haben uns auf verschiedensten Messen und anderen Veranstaltungen unsere Kontakte aufgebaut und das kommt uns jetzt zugute", meint Andreas Lasnik abschließend.