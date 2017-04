Eisenwege im Fels

26.04.2017, 09:21 Uhr

Klettersteigworkshop des Alpenvereins Voitsberg

Obwohl es in den letzten Tagen vielleicht nicht den Eindruck machte , aber der Sommer näherst sich in großen Schritten.

Damit beginnt auch wieder die Bergsaison die uns faszinierende Ausblicke bietet und schafft Lust so manchen aussichtsreichen Gipfel zu erklimmen. Um solche Bergfahrten auch sicher genießen zu können bietet der Alpenverein Voitsberg immer wieder Kurse zu verschiedenen Thematiken des Bergsportes wie Alpin-und Sportklettern, Klettersteige oder Orientierung & Planung an.

Am 22.April 2017 war es wieder mal soweit. Der fast schon legendäre Anfänger Klettersteigkurs am "Kanzi" führte die Teilnehmer unter der Begleitung von Renate Wagner-Riedl, Andreas Wanzenried und Wolfgang Wagner vom gut ausgebildeten Alpinteam Alpenverein Voitsberg , in das immer wieder spannende Revier im Klettergarten Kanzianiberg.Es ging wieder los am "Ameisenhügel" wo jeder Dinge wie Handhabung Klettersteigset, Sicherheitsabstand ,Kletter- und Steigtechnik, Schuhreibung aber auch Höhenangst erfahren bzw. ausprobieren konnte. Nach einigen Runden am Übungskogel ging es hinauf zu den längeren Steigen in der Felsszenerie des Kanzi. Der Abstieg durch die düsteren , schmalen Felsspalten wird allen in guter Erinnerung bleiben. Die schon sehnlichst erwartete Pause wurde wieder als Picknick am Fuße des Klettergartens durchgeführt wo sich die 3 Gruppen wieder zum Austauschen des Erlebten einfanden . Danach ging es wie immer an den wirklich spannenden Teil der Steiganlagen. Die sehr ausgesetzten Querungen forderte den ganzen Mut der Teilnehmer und gaben auch gute Einblicke in die verschiedenen Anforderungen eines Klettersteiges.Leider war die komplette Runde nicht möglich zu begehen da ein Felssturz die Sicherung beschädigt hatte und so ging es erstmal am Normalweg zurück zum Ausgangspunkt.Als krönenden Abschluss galt es einmal noch Mentale Stärke zu beweisen und eine hohe Seilbrücke zu überqueren. Auch da liesen sich die TN nicht abringen und überquerten einer nach dem anderen die schwankende Brücke. Strahlende Gesichter und befreiendes Gelächter gaben Zeugnis der fordernden Erlebnisse.Ein anstrengender Tag ging damit zu Ende. Mit vielen tollen Eindrücken und auch eine Menge Wissen um das begehen von Klettersteigen ging es auf die Heimreise.