Stürmische Wanderung mit Sturm und Kastanien

In Ligist warten entlang des Schmankerlweges viele Genussstationen auf die Wanderer.

Rucksack packen und mitkommen heißt es am Sonntag, dem 15. Oktober in Ligist. Im Rahmen des Herbstreigens in der Lipizzanerheimat wird im Schilchermarkt zur Stürmischen Wanderung aufgebrochen. Start ist um 9 Uhr am Ligister Marktplatz. Von dort aus gibt es zwei verschiedene Wegstrecken, die entlang des Schmankerlwegss mit Spezialitäten aufwarten. Die Teilnehmerinnnen und Teilnehmer können sich für Weg Nr. 14 mit einer Gehzeit von ca. eineinhalb Stunden oder für Weg Nr. 19 mit ca. zweieinhalb Stunden entscheiden. Beide Strecken sind für jedermann zu schaffen.

Schilchersturm und Kastanien

Entlang des Ligister Schmankerlswegss warten zahlreiche Genussstationen. Die Wanderer können Apfelsaft pressen und Süßmost verkosten, beim Bauernhof Fötsch Kernöl tunken und Kürbiskerne knabbern oder zur Stärkung Kräuter- und Kernöleierspeis vom Catering Gangl zu sich nehmen. Das Museum Ligist zeigt außerdem die Geschichte der Region, bei der Imkerei Rosenzopf können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles über Bienen erfahren und selbst Honigprodukte verkosten. Dazwischen kann man bei gemütlicher Atmosphäre und Musik die Schmankerl der Buschenschänke Zach und Dokter und, nicht zu vergessen, Schilchersturm und Kastanien genießen.