29.09.2017, 15:04 Uhr

Veranstaltungsreigen der Pfarre Voitsberg

Die Pfarre Voitsberg hat in den nächsten Wochen einige Veranstaltungen geplant. So geht am 4. Oktober die Pfarrwallfahrt nach Mariazell über die Bühne. Zwei Tage später, am Freitag, dem 6. Oktober, gibt es das Konzert "Lobet den Herren, ihr seine Engel" um 19.30 Uhr in der Michaelikirche über die Bühne. Heide-Marie Reif (Sopran), Nathan Reinprecht (Violine) und Martin Berger (Orgel) spielen Werke von Bach, Telemann, Volckmar, Humperdinck und Rheinberger. Der Eintritt ist eine freiwillige Spende.

Am 8. Oktober feiert die Pfarre das Erntedankfest. Um 9 Uhr startet die Prozession am Voitsberger Hauptplatz, anschließend wird in der Josefskirche die Heilige Messe gefeiert. Am 18. November gibt es im Rahmen des Senioren- und Krankennachmittags in der Josefskirche um 14 Uhr eine Heilige Messe mit Krankensalbung und anschließendem Beisammensein im Pfarrsaal.

