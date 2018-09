Kostenlose Ernährungsberatung in unserem Bezirk

11.09.2018, 18:01 Uhr

Diätologin Christine Pichler berät Interessierte und gibt Hilfestellungen für eine gesündere ausgewogene Ernährung.

Mehr Gesundheit

Einfache Voraussetzungen

Ab September steht den Weststeirerinnen und Weststeirern im Bezirk Voitsberg eine kostenlose, persönliche Ernährungsberatung zur Verfügung. Die weststeirische Diätologin Christina Pichler beantwortet im Rahmen des Programms "Gemeinsam g´sund genießen - daheim und unterwegs" alle Fragen rund um das Thema gesunde Ernährung und bietet eine ernährungstherapeutische Beratung an.Falsche Ernährung kann zu Beschwerden und sogar zu Krankheiten führen. Rund 34% der Steirer sind übergewichtig. Eine gesunde aus ausgewogene Ernährung hilft hingegen bei der Gesunderhaltung des Körpers. "Obwohl diese Fakten hinreichend bekannt sind, essen viele Menschen in der Weststeiermark zu oft ungesund und haben mit den negativen Auswirkungen zu kämpfen", sagt Pichler, die in der BH Voitsberg Beratungen anbietet."Wir Diätologinnen und Diätologen stehen ab September kostenlos für eine persönliche Ernährungsberatung zur Verfügung. Ich gebe Hilfestellung für eine gesündere und ausgewogene Ernährung und berate Interessierte im Bezirk Voitsberg."Die Vorteile dieser Aktion liegen auf der Hand: Christina Pichler ist eine diplomierte Diätologin und gibt sichere Informationen zur Ernährung weiter. Sie begleitet die Menschen auf dem Weg zu ihrem persönlichen Ernährungsziel in zwei bis fünf kostenlosen Ernährungsberatungen pro Jahr. Ein weiterer Vorteil ist die Nähe, die Beratungen finden in den Räumlichkeiten der BH Voitsberg statt. "Besonders geeignet ist diese Beratung für ältere Menschen und Personen mit Übergewicht", so Pichler.Die Voraussetzungen zur Teilnahme sind einfach: Die Interessierten müssen einen Termin vereinbaren, brauchen unter Umständen einen aktuellen Befund und bei Vorliegen einer Erkrankung eine Überweisung vom zuständigen Hausarzt.Diätologinnen und Diätologen wie Christina Pichler sind in Österreich neben Ärztinnen und Ärzten die einzige Berufsgruppe, die gesetzlich berechtigt und dazu ausgebildet ist, kranke Personen zu beraten. Die Ernährungsberatungen richten sich vor allem an ältere Menschen sowie all jene, die an Übergewicht oder Adipositas leiden oder sich eine Ernährungsberatung finanziell nicht leisten können.Christina Pichler ist ab sofort unter Tel. 0660/385 45 97 erreichbar.