17.09.2018, 07:35 Uhr

Tausende Gäste lockte der Almabtrieb der jungen Lipizzanerhengste nach Maria Lankowitz und Köflach an.

Über 50 Mercedes Benz

Drei Tage Party

Hätten sich die beiden Bürgermeister Helmut Linhart und Kurt Riemer das Wetter aussuchen können, sie hätten kein anderes gewählt. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen drängten sich tausende Gäste aus ganz Österreich und aus dem Ausland, um die Schmückung der Pferde beim Gasthaus Wiendl, ihre Segnung vor der Wallfahrtskirche von Pater Ariel und den Einzug der "jungen Wilden" in die Lipizzanerstadt Köflach mitzuerleben.Zuvor sorgten die Mitglieder des Mercedes Benz SL-Clus Austria mit einem Konvoi von mehr als 50 Autos für eine Premiere. Der scheidende Gestütsleiter Max Dobretsberger und Geschäftsführer Erwin Klissenbauer begleiteten den Lipizzanertross von der Stubalm ins Tal, Generaldirektorin Elisabeth Gürtler war in Maria Lankowitz unter den Gästen. Gürtler konnte während des Tages Minister Mario Kunasek, LH Hermann Schützenhöfer und LR Doris Kampus begrüßen, HC Strache und Karin Kneissl hatten kurzfristig abgesagt. Der Tourismusverband Lipizzanerheimat mit Adi Kern an der Spitze verteilte Lebkuchenherzen der Kainacher Familie Schmidt.In Köflach selbst war da schon längst das Drei-Tages-Fest im Gange, denn erstmals sorgten Bgm. Helmut Linhart und die Stadtregierung für ein dreitägiges Programm. Erstmals war auch das Lipizzanerdorf mit vielen regionalen Schmankerln und altem Handwerk aufgebaut und das ORF-Heimatsommerfinale legte auch voll los. Das samstägige Finale wurde dann in der Arena in Piber gefeiert, wo die Hengste noch hautnah erlebt werden konnten."Der Almabtrieb wird immer besser",zog Linhart am Sonntag ein erfreuliches Resumee. Nicht zuletzt deshalb, weil am Sonntag auch noch die bekannten "Edlseer" beim Frühschoppen aufspielten.