Eigenes Ostergebäck für die Geistthaler Kinder

21.04.2017, 16:06 Uhr

Die Kindergartenkinder von Geistthal waren in der Bäckerei Zettl zu "Besuch".

Die Kindergartenkinder von Geistthal durften in der Bäckerei Zettl in Rosental ihr eigenes Ostergebäck backen. Schon Tage davor freuten sich die Kinder darauf. Am Donnerstag war es soweit. Herzlich wurden die Kinder in der Bäckerei willkommen geheißen und durften sich selbst als Bäcker erproben. Sie formten verschiedene Hasen, Pinzen, Kipferl und Stangerl. Die beiden professionellen Bäcker unterstützten sie kräftig. Jedes Kind durfte einen Sack mit frischen selbstgebackenen Gebäck mit nach Hause nehmen.