Farbe Rot und Sternstunden in Voitsberg

04.05.2017, 19:18 Uhr

Zwei Vernissagen binnen 24 Stunden standen in Voitsberg am Programm.

Gleich zwei Vernissagen innerhalb von 24 Stunden standen in Voitsberg am Programm. Claus R. N. Reschen setzte sich künstlerisch mit kosmischen vorgängen, Mond- und Sonnenfinsternisen sowie prophetischen Seherstimmen auseinander und präsentierte diese im Buch "Sternstunden" im Rathaus Voitsberg. Von der Farbe Rot inspiriert zeigt Renate Brandstätter noch bis Ende Juni ihre Werke in der Galerie am Schlossbergtor.

Regionale Künstler

Der gebürtige Voitsberger Reschen beschäftigt sich in seiner Ausstellung, die noch bis Ende Juni im Sitzungssaal des Rathauses Voitsberg zu besichtigen ist, mit einem spannenden Thema. Er stellt kosmische Vorgänge, Mond- und Sonnenfinsternisse und prophetische Seherstimmen aus dem Alten Testament und den letzten Jahrhunderten in einen Kontext. Sein Werk, das Buch "Sternstunden" (Menetekel) ist ein mathematisch graphisches Gesamtkunstwerk. Die Eröffnung nahm Bgm. Ernst Meixner vor, einführende Worte sprach Prof. Erwin Fiala.Brandstätter beschäftigt sich seit ihrer Kindheit mit der Malerei und hält in Voitsberg im "Malort" Workshops für Kinder und Erwachsene. In der Ausstellung in der Galerie am Schlossbsergtor dominiert "Rot". Eröffnung wurde die Ausstellung von Bgm. Ernst Meixner, begleitet von Solosaxx Ingo Herzmaier.