Stürmische Wanderung - besser geht´s nicht

16.10.2017, 14:16 Uhr

Die Organisatoren jubelten, das Prachtwetter lockte zahlreiche Wanderer nach Ligist.

Die Stürmische Wanderung in Ligist zählt schon zu den Fixpunkten im Herbstreigen der Lipizzanerheimat. Und so freute sich der Tourismusverband Ligist nicht nur über prächtiges Wetter, sondern auch über zahlreiche Teilnehmer, auch wenn es der Wahlsonntag war. Nach dem Start am Marktplatz ging es zu verschiedenen Stationen entlang des Schmankerlwegs. Da warteten Äpfelpressen und Süßmost verkosten, Kernöl tauchen und Kürbiskerne knabbern und eine Station, wo man alles über den Honig erfuhr. Natürlich tischten auch die Buschenschänken Schilchersturm, Schilcher und kulinarische Köstlichkeiten auf.