Bauernhofkino und Hör-Memory

09.05.2017, 11:10 Uhr

Die Volksschule Ligist verlegte ihren Kindersicherheitstag auf den Bauernhof der Familie Klöckl in Steinberg.

Das Thema Sicherheit spielt für die Volksschule Ligist eine zentrale Rolle im KinderSicherenBezirk Voitsberg, auch mit Hilfe von "Große schützen Kleine". Am Bauernhof der Familie Klöckl in Steinberg fand ein Kindersicherheitstag für die Schüler der 3. Klassen statt. Dieser Tag wurde von der Landwirtschaftskammer Voitsberg und der Sicherheitsberatung der Sozialversicherungsanstalt der Bauern organisiert.

Gefahrenquellen kennenlernen

Auf mehreren Stationen lernten die Schüler die Gefahrenquellen und das sichere Verhalten am Bauernhof spielerisch kennen. So wurde der "tote Winkel" eines Traktors mit Anhänger bestimmt und mit Bändern markiert. Der richtige Umgang mit Tieren wurde im Rinderstall besprochen. Das "sturzsichere" Verpacken eines rohen Hünereis veranschaulichte die schützende Funktion des Radfahrhelms. Mit verbundenen Augen mussten die Kinder entlang einer bestimmten Wegstrecke verschiedene Aufgaben verrichten und schulten so ihre Sinne. Der Tastsinn wurde anhand von Geschicklichkeitsübungen und das Gehör bei einem spanneden Hörmemory geschärft. Das Programm wurde im "Bauernhofkino" mit dem Film" Mit Moritz auf Sicherheitstour" abgerundet.Natürlich durfte auch die gesunde Jause, die von den Bäuerinnen rund um Bezirksbäurin Anita Suppanschitz zubereitet wurde, nicht fehlen.