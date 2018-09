Die neue Panoramasauna der Therme ist offen

13.09.2018, 15:55 Uhr

In der Therme NOVA wurde am Donnerstag die neueste Investition eröffnet.

Für 60 Personen

Bewegungspark

Bereits 30% der NOVA-Thermengäste in Köflach besuchen bereits die Saunalandschaft, die Tendenz ist stark steigend. Und wenn die NOVA-Kurärztin Lisa Veith eine 20 Jahre dauernde Männer-Studie zitiert, die besagt, dass Saunieren nicht nur das Herzinfarktrisiko deutlich senkt, gut für den Bludruck, die Haut, den Kalorienverbrauch und für die allgemeine Konstitution ist, dann macht die neue Errungendschaft in Köflach so richtig Sinn.Am Donnerstag eröffnete NOVA-Geschäftsführer mit Bgm. Helmut Linhart, Stadtwerke Köflach-Chef Ernst Knes - gleichzeitig Verwaltungsbeirat-Vorsitzende von Therme und Hotel -, und Tourismuschef Adi Kern die neue Stubalm-Panoramasauna, die 60 Personen Platz bietet. "Ich bin jetzt seit drei Jahren Geschäftsführer und schon zu Beginn meiner Ära war es ein großes Ziel, die Attraktivität der Saunalandschaft zu erhöhen", sagte Riedenbauer. Die neue Stubalmsauna mit einem wunderbaren Blick auf Köflach hat 60 Quadratmeter Fläche, außerdem wurden 900 Quadratmeter Bodenfläche erneuert. "Wir haben mit dieser Sauna ein Alleinstellungsmerkmal aller steirischen Terhmen", ist Riedenbauer stolz. "Wir haben die sechsstellige Investitionssumme aus dem Cash-Flow finanzieren können."Weitere Pläne sind die Vergrößerung des Therapie- und Ambulatoriumsbereich sowie die Erneuerung der Hotelzimmer. Bgm. Linhart stellte den Bau des neuen Bewegungsparks, der an das NOVA-Areal anschließt, in den nächsten Wochen in Aussicht, auch die Fertigstellung soll noch heuer erfolgen.