Die NMS Mooskirchen feiert 50 Jahre

21.04.2018, 08:08 Uhr

Am Freitag, dem 29. Juni, gibt es in der Turnhalle einen Festakt zum Jubiläum.

Schlüsselqualifikationen

Am Puls der Zeit

Qualitätsverbesserungen

Die Neue Mittelschule - vormals Hauptschule - Mooskirchen ist seit nunmehr 50 Jahren ein Garant für eine moderne, innovative und verlässliche Ausbildung in fachlichen, aber auch in sozialen Bereichen. Und so wird am Freitag, dem 29. Juni, um 17 Uhr in der Turnhalle der NMS ein Festakt anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums abgehalten. Direktor Wolfgang Tomes ist stolz darauf, dass die Schülerinnen und Schüler dieser Bildungsanstallt ein tragfähiges Fundament an Wissen und Kompetenzen bekommen und daher in sämtlichen schulischen und beruflichen Instituionen den Anforderungen der heutigen Zeit gewachsen sind.Ziel des Unterrichts an der NMS Mooskirchen ist es, die Schülerinnen und Schüler ihren Begabungen und Interessen entpsrechend ganzheitlich zu fördern und so eine Basis für ein erfolgreiches Berufsleben und ein sinnvoll gestatletes Privatleben zu schaffen. "Wir legen Wert auf den Erwerb von Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, Organisationstalent, Arbeitsdisziplin, Eigenverantwortung, Fähigkeit zur Informationsbeschaffung und Gesprächsfähigkeit", sagt Tomes. "Die Entfaltung der GEsamtpersönlichkeit der Kinder ist unser vorrangiges Ziel."Durch die ständige Fortbildung und Einbeziehung neuester Lehr- und Lernmethoden ist das Lehrerteam der NMS Mooskirchen immer am Puls der Zeit. Die heranwachsende Jugend steht im MIttelpunkt der pädagogischen Arbeit und wird daher bestens betreut.Derzeit werden in der NMS Mooskirchen neben der Grundausbildung folgende Schwerpunkte angeboten: Informatik mit dem Europäischen Computerführerschein, Italienisch, naturwissenschaftliches Experimentieren mit technisch kreativem Gestalten, Sport- und Gesundheitserziehung und das Leistungszentrum Fußball.Bgm. Engelbert Huber ist stets bemüht, den Schülern und Lehrern eine perfekte Infrastruktur zu schaffen und investiert immer wieder in die Qualitätsverbesserung des Schulgebäudes. So wurde vor kurzem die Akustik in den Unterrichtsräumen verbessert, außerdem wurde der Sonnenschutz erneuert und die Fassade der Schule erstrahlt im neuen Glanz.