Diebstahl einer Bankomatkarte in Köflach - Wer kennt diese Frau?

10.05.2017, 08:43 Uhr

Die Staatsanwaltschaftschaft Graz ordnete die Veröffentlichung von Überwachungsfotos an.

Am 1. april 2017 stahl gegen 11 Uhr eine unbekannte Täterin einer 60-Jährigen in einem Supermarkt in Köflach aus dem Einkaufswagen die Geldbörse samt Bargeld und einer Bankomatkarte. Unmittelbar nach dem Diebstahl behob die Täterin, die sich möglicherweise in Begleitung einer weiteren Frau befand, mit der gestohlenen Bankomatkarte an einem Geldausgabeautomaten in Köflach Bargeld. Dabei wurde die Täterin von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Veröffentlichung der Fotos zur Fahndung nach der Unbekannten an. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Köflach unter Tel. 059133/6193 erbeten.

Gemustertes Kopftuch

Die erste Täterin ist 165 bis 170 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt und war mit einer leichten Steppjacke in rosé enganliegenden Jeans, weißem Shirt, dunkel gemustertem Kopftuch und dunklen Turnschuhen mit weißer Sohle bekleidet. Sie trug eine dunke Umhängetasche und eine Sonnenbrille.Die zweite Täterin trug eine sandfärbige Jacke und ebenfalls ein Kopftuch, weiteres ist unbekannt.