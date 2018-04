Drei Mal Gold für die neue Edelbrennerei "Pipifein"

18.04.2018, 08:38 Uhr

Reinhard, Daniel und Waltraud Wölkart aus Köflach wurden bei der Steirischen Landesprämierung veredelt.

Gut ausgestattet

Gold für die Newcomer

In Köflach-Pichling haben sich die "Pipifeins" - Reinhard, Daniel und Waltraud Wölkart - seit Mai 2016 einen langgehegten Wunsch verwirklicht und eine Brennerei gebaut und eingerichtet. In kürzester Zeit mit durchschlagendem Erfolg. Im April 2017 wurde eine Kleinverschlussbrennerei mit Helm und nebenstehender Kolonne geliefert und montiert.Ausgestattet ist die Brennerei auch mit einer Obstwaschanlage mit Förderband und Mahlwerk, einer Exenterschneckenpumpe und einer Passiermaschine, in der die Frucht von den Kernen getrennt wird. Im Frühjahr werden noch zwei Gärbehälter aus Edelstahl geliefert. Die Maischetanks sind mit Kühlung, Rührwerk und Reinigungssystem ausgestattet. Gearbeitet wird mit zwei verschieden großen Behältern, so können die reifen Früchte eingemaischt werden und in den kleineren Behältern kommen später die nachgereiften Früchte. So hat man immer den gleichen Reifegrad zur Verfügung. Die Früchte werden ausschließlich ohne Kerne und Stiele eingemaischt, daher müssen keine Enzyme zugefügt werden. Eine wichtige Rolle spielt die Vergärung bei 16 bis 19 Grad. "Wenn wir die Früchte eimaischen und nachher im Destillat genau das wiederkommt, ist unser Ziel erreicht", schwärmen die leidenschaftlichen Brenner.Ziel erreicht kann man auch bei der Steirische Landesprämierung sagen: Für ihre vier Destillate bekamen die Newcomer drei Mal Gold (Apfel Jonagold, Rote Williamsbirne, Absinth) und einem Silber für die Rieslingtraube.Angeboten werden in der Brennerei auch Führungen, Verkostungen und verschiedene Feiern in allen möglichen Variationen.