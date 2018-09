Entfall des Blutspendetermins in Mooskirchen

13.09.2018, 12:16 Uhr

Termin in Mooskirchen entfällt

Leider entfällt der Blutspendetermin am 21. September in Mooskirchen. Das Rote Kreuz bittet um Verständnis. An dieser Stelle möchte sich das Rote Kreuz bei allen Blutspenderinnen und Blutspendern sowie Personen und Institutionen bedanken, ohne deren Unterstützung diese Aktionen nicht möglich wären. Rückfragen bitte an: Marcel Hausegger (marcel.hausegger@st.roteskreuz.at oder +43 664 1403414).