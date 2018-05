Fantastischer Fohlenjahrgang in Piber

05.05.2018, 10:57 Uhr

Die Zahl der Hengstfohlen ist heuer vier Mal so hoch wie die der Stutfohlen.

Hervorragende Hengste

Das Abfohljahr 2018 ist im Lipizzanergestüt Piber abgeschlossen und wird von den Hengstfohlen dominiert. Am 2. Mai brachte "Gratia" um 21.25 Uhr ein prachtvolles Stuhfohlen von "Favory Tiberia" zur Welt. "Domininerten im Vorjahr die Stutfohlen, so ist das Verhältnis heuer genau umgekehrt - heuer gibt es vier Mal sov iele Hengstfohlen wie Stutfholen", sagt Getütsleiter Max Dobretsberger.

Mit Adel und Ausdruck

"Die drei Hengste aus der Spanischen Hofreitschule "Pluto Malina" - das Pferd vom 1. Oberbereiter Wolfgang Eder -, "Conversano Sostenuta" von Bereiter Marius Schreiner und "Favory Tiberia" von Bereiter Florian E. Zimmermann erfüllten alle Erwartungen, ja sie übertrafen sie sogar. "Alle drei Hengste sammen von Piber-Elite-Stuten und liefern eine hervorragende Performance in der Spanischen Hofreitschule in Wien. Wir möchten uns besonders bei der Leitung der Reitbahn bedanken, dass wir diese grandiosen Reithengste für die vorjährige Decksaison zur Verfügung gestellt bekamen. Damit können wir aus der Zucht die Qualität für die hohen Anforderungen der hohen Schule gewährleisten", so Dobretsberger.Davon kann man sich in Piber bereits überzeugen: "Die jungen Damen und Herren präsentieren sich mit Adel, Ausdruck und viel Potenzial. Unser Zuchtziel ist es ja, dieb esten Pferde für die Spanische Hofreitschule zu liefern." Zu sehen ist ein Teil der Fohlen bei der Muttertagsgala am kommenden Samstag.Einen Dank richtet Dobretsberger an das Team rund um Obergestütsmeister Harald Neukam und Gestütsmeister Xandi Welle. "Die großartige Zuwendung dieser Mitarbeiter zu den Pferden von Kindesbeinen an ist der wichtigste Teil in der Entwicklung des einzigartigen Vertrauensverhältnisses Lipizzaner-Mensch", meint der Gestütsleiter.