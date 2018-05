Geballte Köflacher Kultur-Power im Sommer

05.05.2018, 11:08 Uhr

Das kulturelle Programm der Lipizzanerstadt kann sich sehen lassen. Hauptverantwortlich ist Gabi Gschiel mit ihrem Team.

Offenes Kunsthaus

Köflacher Kultursommer

Das Kunsthaus Köflach war im Jahr 2017 mit rund 11.500 Besuchern das am fünftbesten besuchte Museum mit Veranstaltungsschwerpunkten in der Steiermark. Hauptverantwortlich dafür ist Gabi Gschiel, die in ihrer neuen Abteilung in der Stadtgemeinde mit ihrem Team viele kreative Ideen austüftelt. Die Strategie, im Kunsthaus nicht nur Ausstellungen, sondern immer auch ein Rahmenprogramm mitanzbieten, hat sich bewährt. Bis zum 13. Mai läuft noch die Personale von Johann Wegscheider "Damals-Dazwischen-Heute", die mit einer Finissage endet. Ab 1. Juni steht Holz im Mittelpunkt, denn die Ausstellung "Xylon" bringt Werke von 40 Künstlern nach Köflach, darunter namhafte Holzschneidekünstler. Nach der Sommerpause stellt Regina Uedl, die Leiterin der Kunstfabrik Lipizzanerheimat, ihre Werke zum Thema "Mann und Frau".Wenn keine regulären Ausstellungen geplant sind, besteht seit 2016 die Möglichkeit für Privatpersonen einen Ausstellung zu machen. Diese Möglichkeit nützt vom 23. November bis 21. Dezember Werner Koschar, um seine Werke zu zeigen.Ein weiterer Schwerpunkt sind die "Kids". Nach der Pensionierung von Karin Konrad-Krauthackl, die für das Sommerferienprogramm federführend war, wird das Sommerprogramm der Stadtgemeinde umgestaltet. An vier Terminen - 18. und 25. Juli sowie 1. und 8. August - gibt es die "kunsthaus-for-kids-Werkstatt", ein Treffpunkt für Kinder, die eine schöpferische Atmosphäre lieben oder kennenlernen möchten. Musiker, Bildhauer, Erzähler und Maler setzen mit den Fünf- bis Zehnjährigen interessante Kunstprojekte im Rahmen von Workshops um. Im Zeitraum vom 15. August bis 15. September heißt das Motto "Im wilden Westen" - mit Cowboys, Pferden und Indianern. Gschiel und ihr Team setzen in diesem Monat Angebote wie Literarische Schnitzeljagd, Natur Ranger-Tage, Kochen wie im Wilden Westen, Country Music, Workshops und Bogenschießen.Bevor der Kultursommer am 22. Juni startet, gibt es noch einen Höhepunkt im Frühjahr. Am 20. Mai macht die Murtal Classic ab 9 Uhr am Köflacher Hauptplatz Station. Peter Bauregger wird als Experte im Motorsportbereich die Veranstaltung moderien. Egon Krausler wird mit seiner Band Hits aus den 50er- und 60er-Jahren spielen. Mehr als 200 Oldtimer sind an diesem Tag zu bewundern. Am 11. August ist Köflach ein Stopp der Harley Davidson Charity Tour, wo die Gruppe "RagPack" spielen wird.Aber jetzt zum Köflacher Kultursommer: Silvio Samoni spielt zum Auftakt am 22. Juni im Musikpavillon. Weitere Programmpunkte sind das Big Band-Konzert in der Therme NOVA am 29. Juni, drei Blaskmusikkapelle am 6. Juli, die ORF-Klangwolke einen Tag später, die kubanische Nacht am 13. Juli, der Magdalena-Kirtag am 21. Juli, der Beat-Club mit ORF-Chefredakteur Gerhard Koch am 27. Juli, "Purple & Ghostbusters am 3. August, "Manouka" am 10. August, Open-Air-Kino am 17. August beim Cappa, "Safer Six" am 24. August und Bix Beat am 31. August. Im September sind noch "Heart of Stone und der Steiner Franz & Köflacher Streich dran, bevor am 22. September im Volksheim "da Summa aussi geht." Die Kultur-Sommer-Veranstaltungen sind bis auf das Big Band-Konzert gratis. Und nicht vergessen: Hannes Schlosser bietet im Cappa auf einer großen Leinwand alle Fußball-WM-Spiele als Public-Viewing live.