Italienische Piazza und neue Kinderkrippe in Köflach

08.05.2017, 12:32 Uhr

Die Erneuerung der Lipizzanerstadt durch die Köflacher Stadtregierung geht weiter.

Der Rathausplatz wird ja auch einem "Facelifting" unterzogen.

Alois Lipp: Der gesamte Rathausplatz wird auch mit Hilfe einer vier Meter breiten Rampe barrierefrei gestaltet und soll den Flair einer italienischen Piazza vermitteln. Am Platz werden zwei Skulpturen installiert. Es soll ein offener Platz sein und die Parkplätze werden so angeordnet, dass die Sicht auf die Passage und das Rathaus frei bleibt.

Neue Kinderkrippe

Köflach boomt. Das merkt man nicht nur daran, dass in der Stadtpassage, welche die Stadtgemeinde gekauft hat, zwei neue Mieter eingezogen sind, sondern auch an weitere neuen Projekten. So laufen die Grobplanungen für den Neubau der Turnhalle bei der NMS Köflach. "Nach den Planungen folgen die Ausschreibungen. Der Baubeginn für den Zubau wird voraussichtlich im Herbst erfolgen, im Sommer müssen noch Adaptierungen im alten Turnsaal wie z. B. ein Anprallschutz vorgenommen werden. Bei entsprechender Planung kann der Zubau ohne Störung des Turn- und Schulbetriebs erfolgen", meint Bgm. Helmut Linhart.Die Stadtregierung hat außerdem den Bedarf für eine Kinderkrippe erhoben. "Wir haben festgestellt, dass wir zwei Gruppen für Kinder von 0-3 Jahren brauchen. Die neue Kinderkrippe soll am Areal des bisherigen Kaufhauses Stölzle-Erlbeck gebaut werden. Ein weiterer Vorteil dieses Kinderkrippen-Neubaus ist eine völlige Neugestaltung des dortigen Stadtteiles. In der Kinderkrippe werden 40 Kinder Platz finden, das Gebäude wird völlig neu gebaut, dazu kommt noch ein Garten mit Spielgeräten", meint Vize-Bgm. Alois Lipp. Und Finanz-Stadtrat Johann Bernsteiner ergänzt: "Im Dezember dieses Jahres soll die Kinderkrippe fertig sein. Wir sind schon jetzt auf der Suche nach Kindergartenpädagoginnen, aber derzeit ist es gar nicht so leicht, welche zu finden. Wir freuen uns überhaupt über einen Kinderboom, auch die anderen Köflacher Kindergärten sind voll."