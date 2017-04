Landes-Ehrung für die Köflacher Staatsmeister

25.04.2017, 08:43 Uhr

Große Ehre für vier Athleten des LTV Köflach.



Erfolgreiches Quartett

Stefan Schriebl, Andreas Rois und Michael Kügerl wurden vom Land Steiermark für ihren Staatsmeistertitel im Crosslauf 2016 geehrt, wo sie in der Mannschaft den Sieg holten. "Ein Staatsmeistertitel ist nicht mit einem österreichischen Meistertitel zu verwechseln, weil letzteren gibt es in fünf Jahresprüngen ab 35 Jahren bei den Senioren und Masters in einer Vielzahl, auch in den Nachwuchsbewerben werden mehrere gezählt. Ein Staatsmeistertitel ist der Sieg in einer österreichischen Gesamtwertung aller Teilnehmer", erklärt LTV-Obmann Stefan Mayer.Der vierte im Bunde war Felix Ramprecht, der für seinen Staatsmeistertitel über 800 m in der Halle geehrt wurde. "Schön, dass das Land Steiermark auf seine Sportler nicht vergisst", so Mayer, der sich wünscht, dass auch in Köflach wieder einmal eine Sportlerehrung stattfindet.