„lokal.vernetzt.lernen“ in der Lipizzanerheimat

29.04.2017, 13:26 Uhr

Damit das Bildungsangebot auch dem Bedarf in den Gemeinden gerecht wird, haben engagierte Personen vor Ort aktiv an der Entwicklung mitgewirkt. Die Umsetzung wird von akzente durchgeführt bzw. organisiert.

Unter dem Motto „Zusammenkommen, gemeinsam lernen, sich austauschen“ treffen sich Frauen und Männer vor Ort in den Lernknotenpunkten. Die Themenpalette der Angebote ist breit gestreut: So werden Kurse rund um das Thema EDV ebenso nachgefragt wie Vorträge zu Gesundheitsthemen, Förderungen, wie auch allgemein zum Thema Lernen. "Besonders die Tablet- und Smartphone-Kurse für Senioren finden großen Anklang“, meint die Leiterin des Projekts Regine Höller-Rauch. Bei anderen Themen, unabhängig von Computer, Tablet und CO, geht der Verein akzente dann auch auf Anregungen und Interessen seitens der Bevölkerung ein, um ein entsprechendes Angebot zu setzen.„Mitreden zu können und nicht immer Andere fragen zu müssen“, ist einer der Hauptgründe für die Nutzung des Angebotes. "Und es macht Lust auf mehr“, sind sich die Teilnehmenden einig. Die Teilnahme am Angebot ist grundsätzlich der Bevölkerung der teilnehmenden Gemeinden vorbehalten. Es können aber auch interessierte Personen aus anderen Gemeinden zu den Kursen kommen, sofern es noch freie Plätze gibt. Außerdem gibt es immer wieder Veranstaltungen direkt bei akzente in Voitsberg. Durch die Unterstützung von Bund, Land und EU im Rahmen des Förderungsprogramms LEADER, das über das Regionalressort des Landes Steiermark als landesverantwortliche Stelle abgewickelt wird und durch die Kooperation mit den Gemeinden der Lipizzanerheimat ist der Großteil der Lernangebote kostenfrei. Weitere Informationen zum Projekt und den Lernangeboten finden Sie unter (www.akzente.or.at) oder auf den Homepages der jeweiligen Gemeinden.