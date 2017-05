Mehr Techniker braucht der Bezirk

04.05.2017, 11:32 Uhr

Meine Meinung

Suche Arbeit oder Lehrstelle und laufe nach der 30. Absage im Kreis. Das war bis vor wenigen Jahren der Alltag der Arbeitssuchenden im Bezirk Voitsberg.Suche Facharbeiter oder Lehrling für technische Berufe und laufe nach der 30. Absage im Kreis. Das ist jetzt der Alltag der Unternehmen in der Lipizzanerheimat.Spätestens nach der Meldung der renommierten Firma Herz-Binder in Bärnbach, eine Investition von zehn Millionen Euro nicht zu tätigen, weil im Bezirk das Fachpersonal fehlt, schrillen auch die Alarmglocken der Politiker, die nun die Möglichkeiten einer Stiftung ausloten, um geeignetes Fachpersonal "heranzuziehen".Lehrlinge und qualifizierte Fachkräfte in sämtlichen technischen Berufen werden schön langsam zur Stecknadel im großen Maturanten-Heuhaufen.