Neuer Feuerwehr-Rekord: 1.100 Übungen im Bereichsverband

24.04.2017, 16:01 Uhr

Das Feuerwehr-Bereichskommando mit Engelbert Huber und Christian Leitgeb präsentierte die eindrucksvolle Einsatzstatistik 2016.



278.289 Stunden



Beförderungen

Wenn die Feuerwehrspitze zur Präsentation lädt, dann gibt es kein Halten mehr. In Voitsberg waren neben BH Hannes Peißl auch die Bgm. Ernst Meixner, Engelbert Köppel, Viktor Schriebl und Johann Hiden live dabei, als Engelbert Huber und Christian Leitgeb die Einsatzstatistik 2016 präsentierten. Zahlen, die sich sehen lassen können.Die Feuerwehren im Bereichsverband Voitsberg leisteten Großartiges. So kamen im Jahr 20126 278.289 Einsatzstunden zusammen, was ein Plus gegenüber 2015 um 9.651 Stunden bedeutet. Mit 13.073 Einsätzen lag man um 239 über dem vorangegangenen Jahr. Einen neuen Rekord stellten die Voitsberger bei der Anzahl der Übungen mit 1.100 auf, 35.464 Übungsstunden standen hier zu Buche. Rekordverdächtig waren auch die Tätigkeiten und Einsatzstunden der Feuerwehr-Jugend.Derzeit sind 1.620 Personen bei den Feuerwehren im Bereich im Einsatz, davon 134 bis bis 15 Jahre. Die Gruppe der 41- bis 65-Jährigen ist mit 562 Personen die größte, gefolgt von den 26- bis 40-Jährigen (376) und den Über-65-Jährigen (235). 134 Frauen sind bereits bei der Feuerwehr dabei.Huber präsentierte auch eine Statistik der Alarmierungen. So erfolgten 960 über Privatpersonen, 264 über die Florianstation, 121 über Brandmelder, 75 über die Gemeinde und 74 über die Polizei. Der Bereich besitzt derzeit 152 Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von rund 24,4 Millionen Euro. Im Jahr 2016 wurde das neue Rüsthaus in Hirschegg übergeben, für Maria Lankowitz wurde die Förderzusage abgeschlossen. Der Rechnungsabschluss ist auch erfreulich. Im übertragenen Wirkungsbereich halten sich Einnahmen und Ausgabe die Waage, im eigenen Wirkungsbereich wurde ein Überschuss von 13.254,14 Euro erwirtschaftet.Ins Bereichskommando wurden ABI Klaus Gehr zum KHD-Bereitschaftskommandant und Roman Feiertag zu seinem Stellvertreter befördert, weitere Beförderungen erhielten Christian Reinisch, Mark Wibner, Philipp Krenn, Harald Kremaucz und Daniel Sebati (Florianistation)Alle Wehren des Bereichs wählten ihre Kommandanten: Winfried Winterleitner (FF Graden), Franz Schwarzenbacher (FF Kemetberg), Markus Murgg (FF Köflach), Harald Sorger (FF Maria Lankowitz), Christian Leitgeb (FF Piber), Franz Sommer (FF Rosental), Michael Schrotter (FF Salla), Patrick Suntinger (BtF Stölzle-Oberglas), Wilfried Böhmer (FF Afling), Bernhard Haller (FF Bärnbach), Johann Jantscher (GG Geistthal), Wolfgang Scherz (FF Kainach), Günter Poschner (FF Krems), Richard Sauer (FF Södingberg), Rupert Preglau (FF Stallhofen), Klaus Gehr (FF Voitsberg), Alexander Gößler (FF Gaisfeld), Johann Tizaj (FF Hallersdorf), Stefan Stocker (FF Köppling), Franz Huber (FF Krottendorf), Mark Wibner (FF Ligist), Josef Pirstinger (FF Mooskirchen), Norbert Schmiedbauer (FF Söding), Hans-Peter Langmann (FF Steinberg), Harald Nestler (FF Edelschrott), Franz Guggi (FF Hirschegg), Siegfried Movia (FF Modriach), Karl Gößler (FF Pack), Konrad Josef Klug (FF St. Martin)