Neuer Standort in Bärnbach für "Styrian ART"

06.09.2018, 16:15 Uhr

Der Verein zur Förderung junger Künstler bekam einen zusätzlichen Stützpunkt.

Partner kamen

Mit einem neuen Organisationsbüro in Bärnbach bekam "styrian ART", der Verein zur Förderung junger Künstler einen zusätzlichen Standort. Der Verein selbst existiert seit 22 Jahren. Seine haupttätigkeitsfelder sind die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler sowie als gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt in Kooperation mit der Steirischen Wissenschafts-, Umwelt- und Kulturprojektträger gesmbH. sowie mit finanzieller Unterstützung seitens des AMS und des Landes die Reintegration von arbeitssuchenden Menschen in der Steiermark.Aus diesem Anlass besuchten die wichtigsten Partner die neuen Räumlichkeiten in der Hauptstraße 14, in der ehemaligen Post. Mit dabei waren Patrick Schnabl, St:WUK und Leiter der Abteilung 9 Kultur, die Voitsberger AMS-Leitung mit Franz Hansbauer und Roland Langmann, Bgm. Bernd Osprian und LAbg. Karl Petinger.stART-Geschäftsführer Heinz Bozic bedankte sich für die gute Zusammenarbeit sowie die Unterstützung in den letzten Jahren und informierte über neue Projekte. Die Büroöffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16.30 und Freitag von 7.30 ibs 13.30 Uhr. Kontaktaufnahme ist unter der neuen Telefonnummer 03142/61 174 oder office@styrianart.com möglich.