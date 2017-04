Crazy Cross Biker im neuen Look

24.04.2017, 19:21 Uhr

Die Firma EH-Tech stattete die Crazy Cross Biker aus Maria Lankowitz mit neuen Dressen aus.

Freitags immer Training

Die Crazy Cross Biker aus Maria Lankowitz sind ein äußerst rühriger Verein. Das wissen auch Markus Krammer und Philipp Feichter, die beiden Geschäftsführer der Firma EH-Tech in Krottendorf zu schätzen und statteten die Biker am Firmengelände mit neuen Vereinsdressen aus. Zahlreiche begeisterte Mountainbiker und Mitglieder des Vereins folgten der Einladung.Dem Verein liegt die Jugendarbeit sehr am herzen und daher waren auch die Jungen erfreut über das neue Outfit. Um 17 Uhr trainieren die Kids jeden Freitag beim Schloss in Maria Lankowitz, hier geht es mit dem Frühlingstraining im Freien weiter. Dort werden Technik und Ausdauer trainiert, aber auch Ausfahrten kommen nicht zu kurz.