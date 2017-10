LC West-Duo vertrat die Steiermark auf Mallorca

16.10.2017, 19:02 Uhr

Helga und Josef Fändrich starteen beim 10-km-Lauf in Palma de Mallorca.

Das ist Liebe zum Laufen. Auf der Ferieninsel Mallorca starteten Helga und Josef Fändrich vom LC Weststeiermark über zehn Kilometer in Palma de Mallorca. Die ersten sieben Kilometer lief es perfekt, dann machte Josef Fändrich die Hüfte zu schaffen. Trotz kam er in 47:11 Minuten ins ZIel und erreichte Platz zwei in seiner Mastersklasse. "Schade, anfangs lief es gut, aber die letzten drei Kilometer hatte ich Schmerzen und musste mich total einbremsen", so Fändrich. "Aber ein Stockerl bei einem internationalen Rennen entschädigt doch."Gattin Helga lief von Anfang an ihr Tempo und konnte als 13. ihrer Klasse finishen, sie genoss die wunderbare Laufatmosphäre.