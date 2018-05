Silbernes Verdienstzeichen der Republik

03.05.2018, 18:26 Uhr

Karin Konrad-Krauthackl, Obfrau des Turnvereins Atus Köflach, wurde geehrt.

Leidenschaftliche Turnerin

Große Ehre für Karin Konrad-Krauthackl. Die engagierte Funktionärin und Trainerin des Atus Köflach wurde mit dem Silbernen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet. Entgegennehmen konnte die Köflacherin, die auch als steirsiche Landesreferentin für Frauenturnen fungiert, die hohe Auszeichnung in St. Veit/Glan. Die Urkunde wurde im feierlichen Rahmen von BSO-Präsident Rudolf Hundstorfer, dem Kärntner Landtagspräsidenten Reinhard Rohr und ASKÖ-Präsident Hermann Krist überreicht.Grundlage für die hohe sportliche Auszeichnung ist die langjährige erfolgreiche Tätigkeit von Konrad-Krauthackl als Sportfunktionärin. Durch ihren Einsatz über Jahrzehnte hat sie sich große Verdienste um das Sportwesen gemacht.Die leidenschaftliche Turnerin aus der Lipizzanerstadt ist seit 34 Jahren aktiv. Seit 1993 ist sie Vorstandsmitglied des ASKÖ Steiermark sowie Ehrenmitglied im Steirischen Turnverband. Seit zwölf Jahren führt Konrad-Krauthackl als Obfrau die Vereinsgeschäfte des Atus Köflach. Unter ihrer Ägide erlebte der Verein einen großen Aufschwung und eine nachhaltige Weiterentwicklung. So organisierte Konrad-Krauthackl mit ihrem Team viele Sportveranstaltungen und Wettkämpfe im Geräteturnen. Zudem wurden - vor allem im Nachwuchsbereich - zahlreiche sportliche Erfolge errungen.In der Stadtgemeinde war sie für das Jugendservice zuständig und zog das weit bis über die Bezirksgrenzen bekannte äußerst umfangreiche Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche auf, bis sie vor kurzem in Pension ging.