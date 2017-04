AMS VOITSBERG „ON TOUR“ – WIR SAGEN DANKE!

19.04.2017, 07:07 Uhr

, bei der zahlreiche Firmen von AMS UnternehmensberaterInnen besucht und über aktuelle Neuerungen (Ausbildungsmöglichkeiten, Lohnkostensubventionen etc.) informiert werden.„Ziel der diesjährigen AMS Tour ist es“ sodes„Danke zu sagen. Ohne die zahlreichen tollen Kooperationen, die im Laufe der Jahre mit den Unternehmen entstanden sind, hätten wir nicht die Möglichkeit entsprechend erfolgreich im Bereich der Personalvermittlung zu agieren. Jahr für Jahr wenden sich viele Personen, die oft unverhofft ihren Job verloren haben, hilfesuchend an das AMS Voitsberg. Gerade der Bezirk Voitsberg war ja in den letzten Jahren oft von Betriebsschließungen betroffen. Nur durch enge Kontakte zur Wirtschaft und entsprechendes, professionelles Miteinander gelingt es immer wieder, arbeitsuchende Menschen rasch in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und für diese tolle Zusammenarbeit sagen wir heuer im Zuge der AMS Tour Danke!“