Christinas Haar Stub´n ist eröffnet

02.10.2017, 08:05 Uhr

Pater Josua segnete den neuen Salon von Christina Joham in Köflach. Auch Bgm. Helmut Linhart gratulierte.

Segnung und Glückwünsche

Bis spät in die Nacht von Freitag auf Samstag arbeiteten Christina Joham und ihr Team an der neuen "Haar Stub´n" in der Industriezeile in Köflach, unweit vom Werk 2 der Firma Krenhof. Aber es wurde alles rechtzeitig fertig, und so konnte sie stolz am Samstag die "Haar Stub´n" eröffnen und somit ihren Traum von der Selbstständigkeit verwirklichen. Denn nach zehnjährige Tätigkeit im Salon Lesky wagte sie nun den großen Sprung.Zu diesem Anlass kam auch der Köflach Bgm. Helmut Linhart und gratulierte zur Unternehmensgründung. Pater Josua segnete die neuen Räumlichkeiten feierlich. In "Christinas Haar Stub´n" in der Industriezeile 3 können sich Damen, Herrenund Kinder die passende Frisur für jeden Anlass machen lassen. Färben und tönen, Make-Up, Augenbrauen und Wimpern färben und vieles mehr. Termine nach Vereinbarung unter Tel. 0664/89 51 945.