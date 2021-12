Am Sonntagvormittag krachte ein PKW in der Bahnhofstraße in Waidhofen gegen eine Hausmauer. Gegen 11:30 Uhr Uhr forderte die Polizei die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Thaya zur Bergung des Unfallfahrzeuges an.

WAIDHOFEN/THAYA. Der Lenker eines Renault Clio war auf der Lindenhofstraße unterwegs und wollte im Kreuzungsbereich in die Bahnhofstraße einbiegen. Eigenen Angaben nach wurde der Lenker bei der Einfahrt in die Kreuzung von der tiefstehenden Sonne geblendet.

Durch diese Blendung kam er von der Fahrbahn ab, querte die gesamte Kreuzungsfläche und fuhr über einen Gehsteig. Letztendlich krachte der Wagen gegen die Hausmauer-Reste eines abgerissenen Hauses. Der Lenker blieb bei diesem Unfall glücklicherweise unverletzt.

Die Feuerwehrmitglieder sicherten nach dem Eintreffen am Einsatzort die Unfallstelle ab und begannen mit der Bergung des beschädigten Renault. Mittels Ladekran des Wechselladefahrzeug wurde der nicht mehr fahrbereite Unfallwagen vom Gehsteig geborgen und zu einer Waidhofener Markenwerkstätte abtransportiert. Abschließend wurde die Fahrbahn von Fahrzeugkleinteilen gereinigt.