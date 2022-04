Johannes Bauer aus Waidhofen/Thaya hat den Landeslehrlingswettbewerb der NÖ Mechatroniker gewonnen. Den zweiten Platz holte Matthias Hollerer aus Altpölla. Der Ausbildungsbetrieb von beiden ist die Firma Test Fuchs aus Groß Siegharts.

BEZIRK WAIDHOFEN/THAYA. Spannende Präsentationen zur Vielfalt der Lehrberufe, Top-Leistungen bei drei Landeslehrlingswettbewerben und jede Menge Infos rund um die Lehre – das war der „Tag des HighTec – Lehrlings“ der niederösterreichischen Metallgewerbe im WIFI St. Pölten.

Leistungen der Lehre vor den Vorhang

„Die Lehre ist eine Ausbildung, um die wir weltweit beneidet werden“, betonte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. „Die hervorragenden Leistungen unserer Lehrlinge und ihrer Ausbildungsbetriebe gehören vor den Vorhang geholt. Wir wollen richtig Lust auf eine Lehre machen, weil eine Lehre unserer Jugend alle Chancen bietet.“

Renate Scheichelbauer-Schuster, die Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk, strich die Bedeutung der Lehre für den gesamten Wirtschaftsstandort hervor. „Die Qualifikation unserer Fachkräfte ist die Basis für Qualität made in Austria.“

Die Besten des Jahres

Im Rahmen des „Tags des HighTec-Lehrlings“ kürten Niederösterreichs Metalltechniker, Elektrotechniker und Mechatroniker bei ihren Landeslehrlingswettbewerben auch den jeweils besten Lehrling des Jahres.

In der Mechatronik ging der Sieg an Johannes Bauer aus Waidhofen, gefolgt von Matthias Hollerer aus Altpölla. Bronze gab es hier für Marcel Vinu aus Altenberg. Als Trophäe gab es für die Gewinner im Rahmen der Siegerehrung die so genannte „Metallica“.