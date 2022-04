Als "Die lange Nacht der Live-Musik" könnte man das „Honky Tonk Festival“ , welches am Freitag, den 6. Mai 2022 in Weiz nun bereits zum 15. Mal über die verschiedenen Bühnen gehen wird, auch umschreiben.

WEIZ. Die sogenannten "Bühnen" sind verschiedene Lokale in Weiz, in denen Bands mit ihrer Musik aus den unterschiedlichen Genres die Besucher:Innen begeistern werden. Ob Rock'n' Roll, Blues, Schlager oder Jazz, hier kommt fast jeder auf seine Rechnung. Und unter Tags gib es einen langen Einkaufsfreitag. Jetzt wurde bei einer Pressekonferenz das Programm für 2022 präsentiert.

Bernd Kurek spielte nicht nur bei der Pressekonferenz sondern auch am Honky Tonk Festival in Weiz am 6. Mai.

Eintritt und Vorverkauf:

Am Honky Tonk Festival lautet die Devise: Einmal zahlen, immer und überall dabei sein! Im Vorverkauf gibt’s die Eintrittsbändchen in allen beteiligten Lokalen und im Stadtmarketing-Büro am Weizer Hauptplatz 18 um einmalige zwölf Euro. Der Vorverkauf läuft bis einschließlich Donnerstagabend vor dem Festival (5. Mai). Der Preis an der Abendkasse beträgt 15 Euro. Erst mal ums Handgelenk gebunden, ist das Bändchen der Eintritt für alle Live-Gigs an diesem Abend.

Auch Bürgermeister Erwin Eggenreich ist froh, das die Veranstaltung heuer wieder in Weiz stattfinden kann.

Einlass und Beginn:

Die Kassen sind jeweils eine Stunde vor Musikbeginn besetzt. Die Spielzeiten der Bands stehen in der Bandliste jeweils beim entsprechenden Lokal. So kann man sich gleich eine passende "Honky Tonk Wanderroute" zurechtbasteln.

Zeitplan der Bands:

Cafe Alibi: The Shakin Cadillacs (19-23 Uhr)

Bar Esprit: What else Coverduo (19-24 Uhr)

Europasaal: Gary Lux und Akustixxx (20-01 Uhr)

Jazzkeller: Soul Sahvanth (20-24 Uhr)

Cafe Weberhaus: Bushfire Orchestra (21-02 Uhr)

Cafe Schwindhackl: thanX (18-21 Uhr)

Tollhaus: Schlagerparty mit Oliver Haidt, Bianca Holzmann und DJ Remidemi (21-03 Uhr)

Wolfgang Koinig von der "media.con" hat das Honky Tonk Festival in Weiz organisiert.

