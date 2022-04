Heute, am Gründonnerstag um Punkt 14 Uhr, wurde das neue Kreuz am Dorfplatz in Wilfersdorf vom bekannten Holzschnitzkünstler Hans Pendl mit einem Helferteam der Gemeinde montiert. -Rechtzeitig vor dem Karfreitag, an dem die Christen des Leidens und Sterbens Jesu Christi am Kreuz gedenken.

Ein zeitgenössisches Kreuz



Der Holzschnitzer Hans Pendl hat sein neuestes Werk auf moderne Art und Weise umgesetzt. Das Kreuz thematisiert nicht den Akt des Sterbens, sondern den der Auferstehung. Wer das Kunstwerk genau betrachtet, der sieht, dass sich die Jesusstatue vom Kreuz loslöst. Ein beabsichtigter Zwischenraum soll verständlich machen, dass am Ende der Glaube den Tod überwindet. Jesus begleitet uns als Auferstandener in unserem Leben, so die am Sockel angebrachten Botschaft.

Das Kreuz mit der Christus-Skulptur steht am höchsten Punkt eines 3-stufigen Podests. Damit soll vermittelt werden: „Wer sich auf Christus einlässt, ist immer Sieger.“

Der Kreis als Firmament mit der durchlässigen Inschrift (IHS) stellt die Verbindung zur Erde dar.

Die Krönung des neuen Dorfplatzes

Der Bürgermeister der Gemeinde Wilfersdorf, Hans-Peter Zaunschirm, erklärt im Interview:



Der neue Dorfplatz, der vor 2 Jahren gebaut wurde, konnte coronabedingt noch nicht seiner offiziellen Bestimmung übergeben werden. Nun gab es noch den mehrfachen Wunsch für ein zeitgenössisches Dorfkreuz, bei dem die Osterspeisensegnung durchgeführt werden kann.

Der Gemeinderat ist diesem Wunsch nachgekommen und die Wahl für die Umsetzung fiel auf den begnadeten Holzschnitzkünstler aus Winterdorf, Hans Pendl.

Hans-Peter Zaunschirm ist vom Ergebnis begeistert. Auf dem Dorfplatz stehen verschiedene Elemente miteinander in Verbindung: Steigend angeordnete Plateaus als Stufenkonstruktion erlauben es, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Es gibt Sitzgelegenheiten, Alleebäume, Blumenbeete, Holzelemente und ein zeitgenössisches Kulturgut von einem regionalen Künstler.

Ein Dorfplatz, der die Menschen miteinander verbinden soll.

Das Dorfkreuz: die Fakten

Das Lärchenholz für das ca. 2,50 Meter hohe Kreuz stammt aus dem Bezirk Weiz, das Zirbenholz für die Skulptur wächst nur in höheren Lagen, deswegen wurde es aus dem Bezirk Murau besorgt. Das Werk wurde, bevor es seiner Bestimmung übergeben wurde, geölt. Damit ist es ca. 7 Jahre vor Wind- und Regeneinwirkung geschützt.

Das wunderbare Kupferdach stammt übrigens vom Wollsdorfer Rechling Sigi.

Veranstaltungsankündigung

Die Osterspeisensegnung findet am Karsamstag um 12:30 Uhr vor dem neuen Dorfkreuz in Wilfersdorf statt.

Der neue Dorfplatz soll im Juni / Juli dieses Jahres feierlich eröffnet werden und dabei das Dorfkreuz geweiht werden. Der genaue Termin wird noch festgelegt.

