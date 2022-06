Das vergangene Fronleichnam-Wochenende war für die Firma ROSEL in Birkfeld ein ganz besonderes: 70 Jahre TECHNIK CENTER ROSEL. Auch anlässlich des 100. Geburtstags von Firmengründer KommR Josef Rosel (verstorben 2015) wollte das TECHNIK CENTER ROSEL ein großes Fest ausrichten.

Bereits am Mittwoch wurde zusammen mit den aktiven und zahlreichen ehemaligen Mitarbeitern, sowie geladenen Gästen abends gemütlich gefeiert. Anlässlich des Jubiläums überreichte WKO-Regionalstellenobmann KommR Vinzenz Harrer, zusammen mit Bürgermeister Oliver Felber, Herrn Mag. Josef Rosel die Auszeichnung für unternehmerische Leistung der Wirtschaftskammer.

Freitag und Samstag wurde den KundInnen des Technik Center Rosels mit der großen Jubiläumshausmesse gedankt. Zauberkünstler Christoph Kulmer und Showkoch Franz Stolz führten durch den Tag. Für Kinder gab es Hüpfburg, Kinderschminken und den Besuch der Alpakas von Familie Kroisleitner, in Kooperation mit dem Bauernladen Joglereck, der am Gelände der Firma Rosel ebenfalls zu finden ist.

Die KundInnen hatten außerdem die Möglichkeit viele Fragen direkt an die Hersteller führender Marken zu stellen und sich Top-Infos zu bereits gekauften Produkten oder Tipps zum Kauf holen.

Im gesamten Geschäft finden die KundInnen auch das restliche Jahr über viele Erinnerungen, Fotos aus der gesamten Firmengeschichte. Bereits im Eingangsbereich sieht man ab sofort den Originalschriftzug des 1. Geschäfts am Birkfelder Hauptplatz aus 1958.

Die Firma Rosel dankt allen Beteiligten, allen voran, den MitarbeiterInnen und Familienmitgliedern für die tolle Umsetzung.