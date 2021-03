Traditionelle Interpretation:

Jesus wird zum Tode verurteilt

Neue Interpretation:

Seine Hände in Unschuld waschen

Gedicht:

Leid macht sich überall breit,

es ist das Kreuz unserer Zeit.

Menschen in Armut und Not,

Kriege bringen Hunger und Tod.

Zerbrochen ist oft der Familienkern,

Wohlstand hält uns von Einsicht fern.

In Unschuld waschen wir unsere Hände,

die Herzen jedoch, sie fordern eine Wende.

(Hermine Arnold)

Betrachtung aus dem Sozialwort:

Jesus wurde unschuldig zum Tode verurteilt. Um die Schuld der Welt auf sich zu nehmen und die Menschen mit Gott, mit den Mitmenschen und mit sich selbst zu versöhnen, unterwarf er sich diesem Urteil. Wo immer unschuldig Verurteilte in der Welt zu leiden haben, müssen Christinnen und Christen sich zu deren Anwalt machen. Wo andere zu Unrecht mundtot gemacht werden, sollen Christinnen und Christen ihre Stimme erheben. Wenn Vorurteile die Runde machen und Gruppen von Menschen diskriminieren, können Christinnen und Christen ein Gegengewicht bilden, indem sie selbst einen Umdenkprozess vollziehen und auch bei anderen fördern. Wo Not und Elend zum Himmel schreien, müssen Christinnen und Christen tatkräftig zur Stelle sein. Unterlassene Hilfe kann für Menschen in Not das Todesurteil bedeuten. Auch in den Situationen des Alltags, im täglichen Zusammenleben und im Verhältnis zu sich selbst ist immer wieder danach zu fragen, wo ungerechte Verurteilungen stattfinden, gegen die es Widerstand zu leisten gilt.

Arbeitslosigkeit, zerbrochene Ehen und Familien, Alkohol- und andere Suchtprobleme, psychische und physische Leiden, Ausländer- und Flüchtlingsschicksale, Armut und Hunger – in diesen Problemfeldern zeichnet sich das Kreuz unserer Zeit ab.

Jeder und jede ist eingeladen, sich zu fragen, ob er, ob sie selbst zum Kreuz unserer Zeit beiträgt und was dagegen zu tun ist.

Bild: Hans Pendl

Gedicht: Hermine Arnold - www.nedi.at

Betrachtungen, Auszug aus: Sozialwort Kreuzweg