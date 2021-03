Traditionelle Interpretation:

Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern

Neue Interpretation:

Ein Kreuz auf sich nehmen

Gedicht:

Das schwere Kreuz muss unsere Schöpfung tragen,

sie wird von den Mächtigen der Erde geschlagen.

Gewinnsucht und Gier zur Ausbeutung der Natur

hinterlassen auf dem Planeten ihre vernichtende Spur.

Überschwemmungen und Dürre zeigen des Klimas Not,

Pflanzen und Tiere sind von der Auslöschung bedroht.

Machen wir uns als Zuschauer dieses Geschehens,

durchs Nichtstun nicht mitschuldig des Vergehens?

(Hermine Arnold)

Betrachtung aus dem Sozialwort:

Gerade wenn man darauf hinsieht, wie heute vielerorts mit Gottes unermesslich großartiger Schöpfung umgegangen wird, ist es ein gegenwärtiges Geschehen, wodurch das Kreuz auf Jesu Schultern lastet.

Unvernunft, Selbstherrlichkeit und ausbeuterische Gesinnung bringen die gesamte Schöpfung in Gefahr. Obwohl sich die Folgen des Kreuzes, das der Schöpfung aufgebürdet wird, bereits in vielen Katastrophen und Notständen zeigen, haben die Mächtigen dieser Welt keine Einsicht. Wieder stehen viele Menschen am Rande als Zuschauende da und erkennen nicht, dass sie durch passives Verhalten und Mitläufertum schuldig werden.

Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Wo stehe ich? Ist meine Verantwortung gegenüber der Umwelt für meine Handlungsweisen grundlegend? Ist mein Konsumverhalten den steigenden Umweltproblemen entsprechend?

Bild: Hans Pendl

Gedicht: Hermine Arnold - www.nedi.at

Betrachtungen, Auszug: Sozialwort Kreuzweg