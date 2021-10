Eine fulminante Musiknacht im Rahmen des Honky-Tonk Festivals in Weiz. Tänzer der OKelly Irish Dance Academy traten gemeinsam mit der Celtic Folk BandSpinning Wheel auf. Der Europasaal im Zentrum von Weiz wurde mit irischem Flair gefüllt. Sanft romantische Lieder wechselten mit feurigen Tanzrythmen ab, an der Bar wurde Guinness ausgeschenkt und es gab ausgezeichnetes Pub Food. Die Gäste kamen aus Weiz, reisten teilweise auch aus der weiteren Umgebung oder sogar Wien an. Die Irish Folk Musiker von Spinning Wheel und die Tänzer der OKelly Irish Dance Academy spielten bis weit nach Mitternacht für das jubelnde Publikum. Am Ende des Abends wurden noch Musikwünsche aus dem Publikum erfüllt, wie zum Beispiel der Sky Boat Song auf der irischen Harfe.

So wurde der Europasaal Weiz noch in einen mystischen Zauber gehüllt.