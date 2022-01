Die Raiffeisenbank in Passail wurde komplett saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Das Bankgebäude der Raiffeisenbank in Passail stammt aus dem Jahr 1974, daher war ein Umbau schon lange in Planung. War das Gebäude damals für 10 Mitarbeiter ausgerichtet, so wurde es mit dem Umbau an die zeitgemäßen Bedürfnisse der Kunden und Anforderungen an die Mitarbeiter angepasst.

Barrierefrei & zukunftsweisend

Ein wichtiger Punkt beim Umbau war die Modernisierung. So wurde mit Start im Jänner 2021 die gesamte Haustechnik modernisiert und die Boden-Niveaus angeglichen. Das ganze Gebäude ist nun barrierefrei zugänglich und wurde mit einem Lift ausgestattet. "Nun entspricht die Bank mit allen digitalen Entwicklungen und Services einer modernen, digitalen Regionalbank und kann als Service- und Beratungszentrum der Zukunft fungieren", freut sich Vorstandsdirektor Rudolf Griebichler.

Der Wartebereich für Kunden im Obergeschoss wurde freundlich, offen und mit vielen natürlichen Elementen gestaltet.

Kundenservice im Zentrum

Die verschließbaren Kassenplätze im Eingangsbereich wurden für Bargeldgeschäfte sehr angenehm und mit erhöhter Diskretion gestaltet. "Das war ein oft geäußerter Wunsch der Kunden", so Vorstand Thomas Wild. Der Servicepoint beim Eingang wurde als zentrale Anlaufstelle für die häufigsten Kundenanliegen (Karten, ELBA, Termine) offen gestaltet. Moderne SB-Geräte bieten einen schnellen Service für die Kunden, mit einer 24 Stunden Einzahlungsmöglichkeit. Auch die Beratungsbüros wurden adaptiert. Sie bieten damit modernste Technik, Diskretion und ein zeitgemäßes Wohlfühlambiente.

Ökologische Aspekte beachtet

Auch auf die Ökologie wurde beim Umbau des Raiffeisenbankgebäudes viel Wert gelegt. Dabei wurde schon auf die Einsparung von Basisressourcen geachtet und das Gebäude komplett entkernt und saniert, statt es abzureißen und neu zu bauen. Durch die Anbringung einer 30 KW Photovoltaikanlage am Dach ist das gesamte Bankgebäude nun beinahe energieautark. In den Innenräumen wurde auf ausschließliche LED-Beleuchtung umgestellt. Beheizt wird das Gebäude von der regionalen Fernwärme mit Biomasse.

Auch beim Bau selbst wurde auf energiesparende bauliche Maßnahmen geachtet. Die neue Raiffeisenbank besticht mit natürlichen Materialien wie Holz, die für eine heimelige Atmosphäre sorgen. Der Zubau wurde mit heimischen Brettsperrholzplatten der Fa. Mayr Melnhof Holz gestaltet und für die Dämmung gepresste Steinwollplatten verwendet. Die gesamte Umsetzung wurde ausschließlich von einheimischen Unternehmen bzw. Raiffeisenkunden übernommen.

Die Vorstände Rudolf Griebichler (re.) und Thomas Wild freuen sich die Kundinnen und Kunden in der neuen Bank begrüßen zu dürfen.

Nachhaltigkeit auf allen Ebenen

Was wurde sonst noch unternommen, um die neue Raiffeisenbank auf den neuesten Stand zu bringen? Die Klimaanlage läuft mit Kaltwasser statt mit klimaschädlichen Gasen. Außerdem wurde auf eine Reduzierung der Betriebskosten und Brandlast durch die Elektroinstallation mit Bussystem geachtet.

Die Büroeinrichtungen wurden ergonomischer und ökologischer umgesetzt, z. B. mit elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen bei den Dauerarbeitsplätzen und Möbeln aus heimischen Laubbäumen statt Tropenhölzern.

Zusätzlich wurde auf umweltschonende, mehrfach certifizierte österreichische Reinigungsmittel inkl. Seifen in WC’s umgestellt.

Ladestation für E-Fahrräder

Mit den neu geschaffenen Parkplätzen beim Parkdeck kann die Raiffeisenbank Passail ihren Kunden und Mitarbeitern eine bequeme Parkmöglichkeit ganz in der Nähe anbieten. Vor der neuen Bank wurde mehr Platz für Fahrräder inklusive einer Ladestation für E-Fahrräder und einspurige Fahrzeuge geschaffen. Auch der barrierefreie Parkplatz vor der Bank wurde optimiert.

Um auch bei einem Stromausfall finanzieller Nahversorger sein zu können, wurde eine Anschlussmöglichkeit für ein Notstromaggregat installiert. Die Glasfaseranbindung der Raiffeisenbank erlaubt eine schnelle, effiziente Beratung.

