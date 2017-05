Benefizkonzert in Gleisdorf: Songs of Faith and Praise

… unter diesem Motto steht die Europatournee des Chors der Lubbock Christian University/Texas, der am Montag, dem 15. Mai 2017 um 19.30 Uhr, im forumKloster in Gleisdorf Station macht. 25 amerikanische Sängerinnen und Sänger gastieren mit einer Auswahl christlicher Hymnen und Spirituals an verschiedenen Spielstätten in Mittel- und Osteuropa. In Österreich sind zwei Liederabende geplant: Neben einem Konzert in Wien wird das Ensemble auch in der Steiermark zu Gast sein.

Neben dem stimmlichen Ausdruck seiner Begeisterung für den christlichen Glauben, möchte der Chor ein bleibendes Zeichen seiner Verbundenheit mit den Menschen in unserer Region hinterlassen.Ansprechpartner vor Ort ist die Christliche Gemeinde Gleisdorf (Kontakt O. Bode, 0664/38 143 99), die das Konzert in Kooperation mit Eastern European Mission und der Evangelischen Allianz veranstaltet.Der Chor singt unentgeltlich und der Erlös des Abends wird einem Projekt der Chance B zugutekommen. Das Konzert findet bei freiem Eintritt statt, freiwillige Spenden sind daher willkommen.