Am 31. Oktober ab 19:30 Uhr wird Roland Düringer in seinem neuen Stück „Der Kanzler“ das Publikum im forumKloster zum Lachen bringen. Dabei handelt es sich sogar um die Steiermark-Premiere, welche im Stadtsaal stattfinden wird.

Karten gibt es im Infobüro Gleisdorf, unter 0800/312512, bei allen Raiffeisenbanken in der Steiermark und bei Ö-Ticket.