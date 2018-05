Spitzenspiel der Regionalliga: Gleisdorf fordert den Ligakrösus Lafnitz

04.05.2018, 16:11 Uhr

Zum absoluten Spitzenspiel der Regionalliga kommt es morgen in Lafnitz. Der FC Gleisdorf fordert den Tabellenführer Lafnitz auswärts zum Duell.

Mit einem Sieg würde sich die Truppe rund um Kapitän Markus Deutschmann noch einmal nähern und auch der zweite Platz wäre vor den herannahenden Teams der Lask Juniors und dem UVB Vöcklamarkt abgesichert. "Alle Spieler sind fit. Die Jungs sind motiviert und wir freuen uns auf ein spannendes Spiel gegen den Spitzenreiter", sagt der sportliche Leiter Gerald Kainz.

100 Prozent Einsatz

Kleines Derby in Oberliga

"Der SV Lafnitz ist eine absolute Spitzenmannschaft. Dort werden wir nur mit hundertprozentigem Einsatz bestehen können. Es wird auf alle Fälle ein spannendes Spiel", weiß Obmann-Stellvertreter Roland Sulzbacher. Gewarnt vor den Gleisdorfern dürfte auch die Truppe von Trainer Ferdinand Feldhofer sein. In der Vorsaison wurde der jetzige Spitzenreiter zweimal besiegt. Dabei gab es in Lafnitz einen 2:0-Auswärtssieg des FC.Zwei Ligen tiefer kommt es in der Oberliga zu einem wichtigen Derby. Der SC Weiz II empfängt am Samstag den SV Krottendorf. Beide Teams brauchen dringend Punkte im Kampf um den Abstieg.Auch in Pischelsdorf wird es interessant, wenn am Freitag die Truppe des Tabellenzweiten Ilz zum "ewigen" Duell anrollt.